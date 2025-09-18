Лечение зубов под наркозом: что нужно знать перед операцией

Проблема зубной боли знакома многим. Современные дантисты располагают эффективным решением этой проблемы и комфортными подходами к лечению зубов в виде наркоза и седации. Они обеспечивают пациенту покой и гарантируют отсутствие любых болезненных ощущений в ходе терапии. Врач-стоматолог с двадцатилетним стажем, основатель многопрофильной клиники Владимир Шипков рассказал «Вечерней Москве» об особенностях применения этих методик в современной дентальной практике.

В чем суть

Наркоз общего типа представляет собой состояние, в котором человек обездвижен и невосприимчив к боли. Он вызывается посредством введения специальных медикаментов. Во время процедуры специалист контролирует жизненные показатели организма: частоту дыхания, сердцебиение, кровяное давление и другие значимые характеристики.

Седация — еще одна разновидность медикаментозного сна, которая отличается от общего наркоза глубиной воздействия. Здесь препараты дозируются таким образом, чтобы обеспечить легкий гипнотический эффект, при котором пациент остается в сознании, способен слышать и понимать происходящее вокруг, выполняя элементарные просьбы врача. Сознание по окончании протокола возвращается довольно быстро, обычно через 15–25 минут.

Отличия от местных анестетиков и общих видов анестезии

Местная анестезия воздействует локально, временно прерывая передачу сигналов нервной системой, позволяя врачам проводить зубные процедуры без боли. Пациент остается бодрым и в сознании.

Общая анестезия (наркоз) подразумевает полное отключение сознания, потерю способности двигаться и воспринимать болевые сигналы. Применяется, когда требуется глубокое вмешательство, требующее продолжительного периода спокойствия пациента.

Лечение зубов под седацией совмещает лучшее из обоих вышеописанных вариантов, обеспечивая максимальный комфорт и минимизацию рисков возникновения осложнений.

Преимущества медикаментозного сна

Минимизация тревоги

Пациентам с сильными фобиями и негативным отношением к стоматологическим процедурам такое решение позволяет избежать стресса.

Высокая эффективность при обширных работах

Серьезные случаи вроде единовременного удаления нескольких зубов, установки имплантов или сложной реставрации проще реализовать за одну процедуру, используя общий наркоз.

Оптимальное решение для гиперчувствительных людей

Пациенты с низкой переносимостью боли предпочитают наркоз как оптимальное решение своей проблемы.

Снижение вероятности случайных травм

Неконтролируемые реакции тела пациента в процессе могут привести к нежелательным последствиям. Применение наркоза устраняет такую вероятность.

Исследование, опубликованное в журнале Anesthesia Progress, показало, что тотальные дентальные работы, выполненные под наркозом или седацией, заметно уменьшают тревогу пациента, повышают комфорт и улучшают качество предоставляемых стоматологических услуг.

Когда рекомендовано применять медикаментозный сон

Применение наркоза и седации актуально в ряде случаев:

дентофобия (боязнь стоматологических вмешательств);

необходимость выполнения большого объема работ единоразово;

сложные хирургические операции;

аллергия на местные анестетики;

высокая восприимчивость к боли;

психоэмоциональные нарушения, препятствующие стандартной терапии;

детские приемы.

Американская ассоциация стоматологов утверждает, что почти семь процентов взрослых испытывают сильный страх перед визитом к врачу-стоматологу, и общие виды наркоза служат отличным выходом из ситуации.

Подготовка к процедуре

Перед процедурой выполняются подготовительные шаги:

консультация с анестезиологом-реаниматологом для выявления потенциальных рисков и подбора оптимального препарата;

лабораторные тесты, включающие анализы крови и электрокардиограмму;

ограничения в приеме еды и питья непосредственно перед операцией;

сообщение врачам обо всех имеющихся хронических болезнях и принимаемых медикаментах.

После наркоза пациенту рекомендуется следовать врачебным предписаниям и ограничить физическую активность.

Возможные риски и ограничения

Хотя современные препараты крайне безопасны, существуют некоторые абсолютные противопоказания:

тяжелые болезни сердца и сосудов;

нарушение работы органов фильтрации (печени и почек);

индивидуальная непереносимость компонентов лекарственных препаратов;

острые инфекции.

Перед назначением процедуры врач проведет тщательное обследование и сбор истории болезни для исключения потенциальных осложнений.

Стоимость

Цена лечения зубов под наркозом или с использованием седации варьируется в зависимости от объема предстоящих работ (сложности клинической картины), выбранного препарата, опыта и квалификации специалистов, ценовой политики клиники. Обычно средняя стоимость варьируется в пределах 8–11 тысяч рублей, но может существенно возрасти в зависимости от специфики случая.

