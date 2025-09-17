«Умные очки» помогли спасти женщину от аритмии

Пермские хирурги впервые в России провели операцию на сердце с использованием дистанционных технологий клинической поддержки.

43-летняя жительница Перми страдала аритмией. К ней неоднократно приезжала скорая помощь, но купировать нарушения ритма сердца становилось все сложнее. В итоге последний приступ привел к госпитализации. Выписанные пациентке препараты не помогали, поэтому консилиум врачей пришел к выводу, что необходима радиочастотная аблация, при которой высокочастотный электрический ток разрушает патологическую сердечную ткань - очаг аритмии.

За операционный стол встал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Пермского кардиодиспансера Сергей Кучеренко. Он работал в особой гарнитуре - "умных очках", передающих изображение и звук коллегам: специалистам из Перми и московскому эксперту.

Технология "умные очки" позволяет транслировать весь процесс, а также следить за показаниями ангиографической установки и навигационной системы. Сергея Кучеренко консультировал аритмолог из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Аслан Абдуллаев. Операция длилась около часа и завершилась успешно - сердечный цикл больной удалось нормализовать.

Она провела в кардиодиспансере несколько дней. Аритмия не возобновлялась, и ее выписали домой, дав рекомендации и назначения. Через три месяца пермячка пройдет контрольное обследование.

У нас появилась возможность без личного присутствия, в прямом эфире решать ту или иную сложную задачу, связанную с выработкой тактики хирургического вмешательства, использованием методов диагностики и лечения нарушений ритма сердца, - говорит Сергей Кучеренко. - В течение одного часа мы сформировали линию блока, прервавшую цепь аритмий, в результате молодая женщина сможет вернуться к обычной жизни без страха за свое здоровье.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края, "умные очки" обеспечивают видеотрансляцию в высоком разрешении и связь с экспертом из любой точки мира, для чего в устройство встроен модуль голосовой связи. Новый виток развития телемедицинских технологий создает эффект незримого присутствия специалиста, требуемого в конкретной ситуации.