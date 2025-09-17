В Новосибирске из головы ребенка извлекли восемь личинок овечьего овода

Новосибирские хирурги прооперировали годовалого ребенка с необычным диагнозом. Во время операции врачи удалили из трех воспаленных ран на голове малыша личинок овечьего овода.

Ребенка госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу скорой помощи Новосибирска. Операция проводилась под общим наркозом. Лабораторные исследования подтвердили, что паразитами являются именно личинки овечьего овода.

Чаще всего эти насекомые обитают в природной среде - вблизи водоемов, в парковых зонах, на дачных участках. Заболевание развивается следующим образом: самка овода после укуса откладывает в ранку яйца, затем из них развиваются личинки.

"Личинка вырабатывает особые вещества, которые обезболивают место своего нахождения, поэтому болевых ощущений у ребенка нет, может быть лишь небольшой зуд, - рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Городской детской больницы скорой помощи Денис Щетинин. - Именно поэтому родители не всегда сразу обращаются за помощью".

По словам хирургов, такой диагноз хоть и редкий, но не единичный для городской среды. В Новосибирской области регистрируется несколько подобных случаев в год - летом и осенью.

Малыш успешно перенес операцию, и его уже выписали домой. Врачи отмечают, что личинки овода не вызывают системных заболеваний. После их полного удаления проблема решается.