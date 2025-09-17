Названы болезни, способные убить за 48 часов

Специалисты из Германии бьют тревогу: существуют инфекционные заболевания, которые продолжают нести серьезную угрозу из-за своего стремительного развития. Главная опасность заключается в их способности привести к летальному исходу всего за 24-48 часов, а начальные симптомы при этом легко спутать с обычной респираторной инфекцией, что приводит к фатальной потере времени.

Как отмечают эксперты, одной из самых коварных болезней является менингококковая инфекция. Ее молниеносное течение может привести к критическому состоянию всего за несколько часов. После попадания возбудителя в кровь самочувствие пациента катастрофически ухудшается, появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни.

Не менее опасной инфекцией, маскирующейся под грипп, является патология, провоцирующая некроз мягких тканей (кожную гангрену). Она может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток.

В список смертельно опасных болезней с быстрым развитием врачи также включают холеру. Это острое кишечное заболевание, передающееся через зараженную воду и пищу, вызывает катастрофическую потерю жидкости организмом. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов.

Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне «простудных» симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния. Промедление в данном случае действительно смерти подобно.