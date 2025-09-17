В Москве открыт новый центр для приема онкобольных из регионов

Быстро, удобно и без нервов - по такому принципу принимают пациентов в новом консультативно-диагностическом центре НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Кстати, самом крупном не только в России, но и Европе.

© Российская Газета

Поток людей, приезжающих в Москву, чтобы попасть столичным врачам, огромный. Как объяснили в Центре Блохина, здесь принимают и консультируют 200 тысяч пациентов в год.

Поэтому новый корпус для амбулаторного приема был просто необходим. Его площади - почти 11 тысяч кв. метров - хватает и для просторных кабинетов, и для комфортных зон ожидания.

"В новом здании Центра мы используем новые принципы организации и маршрутизации: пациент должен потратить на все обследования и консультации минимум времени и сил. Раньше после первичного приема, получив на руки перечень необходимых обследований, пациенты вынуждены были переходить из корпуса в корпус, а территория у нас очень большая, им было тяжело и неудобно", - рассказал "РГ" руководитель консультационно-диагностического центра Арсений Басов.

Новая клиника устроена по принципу "одного этажа": кабинеты врачей и диагностические помещения сгруппированы по профилю онкозаболеваний и расположены рядом. Пациент, побывав у онколога, тут же может сделать УЗИ, маммографию, сдать кровь на анализ и даже пройти такую сложную процедуру, как биопсия.

"Причем, выполнив биопсию, мы не отпускаем пациента сразу, а просим немного подождать, чтобы убедиться - биоматериала достаточно для качественного исследования, повторная процедура не потребуется. В итоге обследование занимает намного меньше времени, чем раньше, и ускоряет принятие врачебного решения", - отметил доктор Басов.

Сориентироваться на территории центра пациентам помогает удобная система навигации, экономят время продуманное расписание работы врачей и лабораторных служб, а также электронная очередь.

"У каждого кабинета есть планшет со встроенной камерой, а в регистратуре пациенты уже очень скоро будут получать бумажный браслет с QR-кодом. Подошел к кабинету - приложил браслет к камере, и доктор знает: пациент уже тут, можно приглашать на прием. А если больной ошибся кабинетом, такое тоже бывает, - на планшете появится подсказка, куда идти", - рассказал Арсений Басов.

Но, конечно, главное - это уровень медицинской помощи.