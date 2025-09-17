Онколог перечислил самые распространенные виды рака в РФ

Рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин наиболее распространены среди жителей России, при этом в тройку лидирующих видов онкозаболевания у обоих полов входит колоректальный рак. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в рамках международного форума онкологии и радиологии "Ради жизни".

"[У мужчин] рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте - опять же колоректальный рак", - сказал Каприн.

При этом он отметил, что наиболее часто встречающейся формой онкозаболевания у населения в стране является рак кожи.