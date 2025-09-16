Врачи случайно обнаружили магниты в желудке ребенка

Врачи Республиканской детской клинической больницы в Ижевске спасли четырехлетнюю девочку с магнитными шариками в ЖКТ. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Удмуртии.

Медики уточнили, что ребенок проходил лечение в пульмонологическом отделении больницы. Чтобы отследить динамику заболевания, девочку направили на компьютерную томографию, во время которой у нее случайно обнаружили инородные предметы в желудке и толстой кишке. Пациентку направили на экстренную операцию. Врачи извлекли из ЖКТ ребенка 11 магнитов.

Врачи отметили, что успели помочь ребенку вовремя, тяжелых последствий для здоровья удалось избежать, девочка идет на поправку.