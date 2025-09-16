Мужчина с раком почек рассказал о первых симптомах

Британец Умеш Пател рассказал о первых признаках рака почек, на которые он сначала не обращал внимания. Историю 48-летнего мужчины опубликовало издание Metro.

© Lenta.ru

По словам Патела, первый симптом он почувствовал 2021 году — это была боль в пояснице, которую мужчина списал на последствия занятий бадминтоном. Он стал чаще мочиться по ночам, и моча была мутной, но Патела это не тревожило. Однако когда в октябре 2024 года во время мочеиспускания струя мочи стала красной от крови, мужчина начал переживать.

«У терапевта я сдал анализ мочи, который по цвету напоминал смородиновый сок, и меня сразу отправили в отделение неотложной помощи для дальнейшего обследования», — вспомнил он.

На снимке врачи нашли новообразование в почке. Они предложили удалить пораженную почку целиком и уже через восемь дней прооперировали Патела.

«Как только опухоль была удалена, пришлось ждать, чтобы убедиться, что она злокачественная. Это было страшное время. А во время моего послеоперационного осмотра в январе, когда я пришел к врачу, он сказал: "Есть отличная новость, рак был локализован только в почке — и он был полностью удален"», — добавил мужчина.

Оставшаяся почка Патела функционирует нормально, отметил он. Однако даже после ремиссии мужчина не может избавиться от страха перед тем, что рак может вернуться, и призывает других людей не повторять его ошибок и не игнорировать опасные симптомы.

«Я хочу, чтобы люди знали одну вещь: не надо игнорировать симптомы. Мы все очень заняты, но доверяйте своей интуиции. Настаивайте на проведении анализов. Вы заслуживаете ответов. Рак не всегда означает конец. Иногда это начало борьбы за себя», — Умеш Пател.

Ранее онколог Сухаил Хуссейн заявил, что сильная ночная потливость может являться симптомом онкологических заболеваний. По его словам, избыточное потоотделение может быть связано с такими видами рака, как лимфома или лейкемия.