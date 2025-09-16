Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ среди школьников

Всероссийская кампания по вакцинации от гриппа охватила более 10 млн граждан РФ, при этом продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По сравнению с прошлой неделей он составил 63,8%, а среди школьников увеличился в два раза, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тыс. случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников - в 2 раза. Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 10 млн граждан.