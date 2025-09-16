Названы три неочевидных причины импотенции

Часто эректильная дисфункция возникает у мужчин из-за стресса, депрессии и гормональных нарушений, однако у нее могут быть и другие причины, заявил уролог сети многопрофильных медицинских клиник «К+31», кандидат медицинских наук Александр Медведев. Их врач назвал «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Медведев предупредил, что вызвать проблемы с потенцией могут патологии сосудов, в том числе атеросклероз, артериальная гипертензия и нарушения функции эндотелия сосудов полового члена.

«Такие заболевания ухудшают приток крови к кавернозным (пещеристым) телам пениса, что делает невозможным достижение или поддержание эрекции. Нарушения кровоснабжения полового органа могут быть связаны как с артериями полового члена, так и с венозной системой», — уточнил доктор.

Еще одной неочевидной причиной проблем с мужским здоровьем он назвал травмы и неврологические заболевания, затрагивающие в первую очередь пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Подобные недуги нарушают передачу нервных импульсов, необходимых для возникновения эрекции, объяснил врач.

Наконец, спровоцировать развитие импотенции могут перенесенные инфекции мочеполовой системы, особенно если лечение не было своевременным или адекватным диагнозу.

Ранее урологи Эми Перлман и Джамин Брамбхатт рассказали о разных способах увеличения пениса и оценили эффективность каждого из них. Среди прочего для коррекции размера они посоветовали приобрести в секс-шопе экстендер, который надевается на пенис во время полового контакта и делает его визуально больше и шире.