Нейрохирурги спасли младенца с неправильной формой черепа

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля помогли младенцу с редким врожденным заболеванием, из-за которого у него неправильно формировался череп. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

© РИА Новости

Как рассказали медики, ребенок родился с скафоцефалией, патологией, при которой один из костных швов срастается преждевременно, что радикально влияет на формирование всего черепа. Заболевание может привести к серьезным последствиям, вроде задержки развития и деформации скелета.

«Мы провели маленькому пациенту операцию по пластике черепа, в ходе которой надсекли и правильно развели костные швы. Теперь череп, мозг и лицевой скелет ребенка будут развиваться правильно», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Сейчас мальчика уже выписали домой, с ним все хорошо.