Названо число россиян, которые регулярно прививаются от гриппа

С наступлением осени в России готовятся к традиционному сезону гриппа и ОРВИ. Медики рекомендуют россиянам делать прививки, ежегодно подбирая вакцины с учётом актуальных штаммов вируса.

Согласно результатам опроса сайта KP.RU, в котором приняли участие 4,6 тысячи человек через социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и мессенджеры Telegram и Viber, 21% респондентов делают прививку от гриппа нерегулярно, признавая, что не всегда успевают вакцинироваться. При этом отношение к прививкам остаётся положительным. Ещё 24% россиян проходят вакцинацию ежегодно по календарю прививок, некоторые уже сделали прививку этой осенью. Врачи отмечают, что регулярная вакцинация снижает риск заболевания, а вакцина подбирается с учётом распространённых штаммов.

Около 54% участников опроса сообщили, что не делают прививки. Среди причин названы аллергические реакции, плохая переносимость препаратов или доверие исключительно собственному иммунитету. Ещё 1% респондентов указали другие причины, не вошедшие в стандартные категории, сообщает KP.RU.

