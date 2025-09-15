В России запустили чат-бот для онкобольных

Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Онконавигатор" (от команды социальной предпринимательской организации Everland) запустил первый в России чат-бот "Просвет" для поддержки людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

© РИА Новости

«В России появился первый чат-бот "Просвет" для поддержки людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, и их близких. Новый сервис поможет найти врача, записаться на консультацию и при необходимости перейти на сервис психологической помощи. Сервис, запущенный лидерским проектом АСИ "Онконавигатор" (команда Everland) при поддержке партнеров, станет надежным цифровым помощником в трудную минуту», — сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что чат-бот работает на двух платформах - в Telegram и VK. Кроме того, вся информация, которая будет предоставлена пользователям, одобрена российскими врачами-онкологами. В пресс-службе подчеркнули, что цель проекта - дать человеку доступ к проверенным данным, чтобы принять верное решение о выстраивании процесса лечения.

В пресс-службе со ссылкой на разработчиков проекта напомнили, что в России сегодня проживают более 4,2 млн человек с онкологическими заболеваниями, а ежегодно этот диагноз слышат более 600 тыс. россиян.