Роспотребнадзор оценил риски возникновения новых инфекций

Сегодня существуют риски распространения инфекций в регионы, где их раньше не было, а также возникновения новых инфекций, поэтому пересмотрен ряд подходов в сфере надзора за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ввода в эксплуатацию объектов ведомства в регионах при участии президента России Владимира Путина.

«До 2030 года мы несколько пересмотрели свои подходы, потому что очень быстро развиваются технологии и быстро меняется мир, и мы видим новые риски, риски, которые связаны с распространением инфекций в те регионы, где их не было, с возникновением новых инфекций, с реакцией недружественных нам стран и с развитием синтетической биологии», — сказала Анна Попова.

Напомним, что 15 сентября отмечается 103 года со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России.