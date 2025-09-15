Попова сообщила, насколько готов «Санитарный щит»

Цели федерального проекта "Санитарный щит", который реализуется Роспотребнадзором с 2021 года, выполнены на 50%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время церемонии открытия новых лабораторных центров ведомства в ряде регионов при участии президента РФ Владимира Путина.

© РИА Новости

«"Санитарный щит" мы реализовали до половины, а у нас впереди еще четыре года. <...> Мы реализовали все положения "Санитарного щита" в срок. У нас выполнены все показатели полностью. И все задачи, которые были поставлены в течение периода с 2020 по 2025 год, также выполняются абсолютно четко и в срок», — сказала она.

Попова уточнила, что одной из задач проекта является быстрая диагностика инфекции.

«Чем быстрее мы распознаем болезнь, тем быстрее мы сформируем управленческие решения. И на сегодняшний день уже создано 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час. И это позволяет нам реагировать быстрее», — подчеркнула глава надзорного ведомства.

Она отметила, что особое внимание уделяется лабораторному обеспечению по контролю объектов окружающей среды на новом технологическом уровне. Для того, чтобы не пропустить опасность или ее риски введен новый вид исследований питьевой воды.