В Конго началась вакцинация против смертельной болезни

Вакцинация медицинских работников, работающих на передовой, а также всех людей, контактировавших с пациентами, инфицированными вирусом Эбола, началась в медико-санитарной зоне Булапе в провинции Касаи Демократической Республики Конго, где была объявлена вспышка заболевания. Об этом сообщили сегодня в ВОЗ.

В главный очаг вспышки - Булапе - отправлены первые 400 доз вакцины Ervebo против Эболы. Всего же в медучреждениях столицы страны, Киншасе, хранится 2000 доз. Дополнительные дозы будут доставлены в пострадавшие районы в ближайшие дни.

Прививки проводят методом "кольцевой вакцинации", то есть вакцину получают лица с наибольшим риском заражения. Это прежде всего медицинские работники и родственники, которые контактировали с заболевшим, у которого подтверждено наличие вируса. Прививка также рекомендована медицинским работникам и работникам первой линии реагирования на вспышку, которые могут контактировать с больными лихорадкой Эбола.

«Вакцина "Эрвебо" безопасна и защищает от заирского вида вируса Эбола, который, как подтверждено, является причиной текущей вспышки», — подчеркивается в сообщении ВОЗ.

В организации также отмечают, что Международная координационная группа по вакцинации одобрила поставку около 45 000 дополнительных доз вакцины против Эболы в Конго в рамках продолжающихся мер реагирования на вспышку.

Помимо вакцин, в лечебные центры в Булапе также отправлены лекарства для лечения заболевших: это препараты на основе моноклональных антител (Mab114).

В странах, граничащих с Демократической Республикой Конго, ВОЗ сотрудничает с национальными органами власти в целях повышения оперативной готовности, чтобы быстро выявлять случаи заболевания и немедленно принимать меры по сдерживанию распространения инфекции.

ВОЗ оценивает общий риск для общественного здравоохранения, вызванный продолжающейся вспышкой, как высокий на национальном уровне, умеренный на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.

В России нескольько лет назад разработали и зарегистрировали две вакцины против вируса Эбола: "ГамЭвак-Комби" и "ЭпиВакЭбола". Российские вакцины отличает удобство их использования - они более устойчивы и не столь требовательны к условиям хранения, по сравнению с зарубежными, которые необходимо хранить и транспортировать при -60 градусах.