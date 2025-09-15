Боятся ли россияне коронавируса

По данным нового исследования SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, уровень опасений россиян заразиться коронавирусом и гриппом остается умеренным.

"Страх перед COVID-19 существенно снизился по сравнению с периодом пандемии в обществе в целом, но сохраняется среди уязвимых групп населения", - сообщают аналитики сервиса по поиску работы.

Итак, 9 процентов наших граждан очень боятся заражения, 35 процентов - боятся совсем чуть-чуть.

Причем, эти опасения менялись с 2020 по 2025 год. Социологи отмечают, что в декабре 2020 года очень боялись заразиться 15 процентов респондентов, слегка опасались - 43 процента.