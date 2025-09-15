Боятся ли россияне коронавируса

SuperJob: 9 процентов граждан очень боятся заразиться COVID-19
По данным нового исследования SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, уровень опасений россиян заразиться коронавирусом и гриппом остается умеренным.
"Страх перед COVID-19 существенно снизился по сравнению с периодом пандемии в обществе в целом, но сохраняется среди уязвимых групп населения", - сообщают аналитики сервиса по поиску работы.
Итак, 9 процентов наших граждан очень боятся заражения, 35 процентов - боятся совсем чуть-чуть.
Причем, эти опасения менялись с 2020 по 2025 год. Социологи отмечают, что в декабре 2020 года очень боялись заразиться 15 процентов респондентов, слегка опасались - 43 процента.
"Это подтверждает, что сейчас страхов значительно меньше, чем в разгар пандемии, что связано с завершением ее острой фазы, развитием коллективного иммунитета и адаптацией общества к существованию вируса как сезонной угрозы", - подчеркивают авторы исследования.