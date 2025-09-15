Мужчина чуть не умер из-за рюмки водки

В Нижнем Тагиле врачи спасли мужчину, выпившего рюмку водки с иголкой
Эндоскописты в Нижнем Тагиле спасли 54-летнего мужчину, который случайно проглотил пятисантиметровую иголку. Проделать им это удалось без хирургического вмешательства.
Несчастье случилось на входных. Супруга пациента налила в рюмку водки, положила туда для дезинфекции иглу и отлучилась. Муж, заметив стопку, без раздумий опрокинул ее. И проглотил острый предмет.
"Скорая" моментально доставила невнимательного мужчину в больницу.
«В ходе экстренной эндоскопической операции, используя биопсийные щипцы, врачи успешно извлекли иглу, повреждения тканей пищевода удалось избежать. В тот же день мужчина смог уйти домой», — рассказали в минздраве Свердловской области.