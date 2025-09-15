Мужчина чуть не умер из-за рюмки водки

Эндоскописты в Нижнем Тагиле спасли 54-летнего мужчину, который случайно проглотил пятисантиметровую иголку. Проделать им это удалось без хирургического вмешательства.

Несчастье случилось на входных. Супруга пациента налила в рюмку водки, положила туда для дезинфекции иглу и отлучилась. Муж, заметив стопку, без раздумий опрокинул ее. И проглотил острый предмет.

"Скорая" моментально доставила невнимательного мужчину в больницу.