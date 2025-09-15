Онищенко ответил, может ли «стратус» вызвать новую пандемию

Новый геновариант коронавируса «Стратус» не станет причиной новой пандемии COVID, несмотря на его повышенную заразность. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, «Стратус» появился в результате объединения двух субштаммов коронавируса. Вариант легче передается, однако максимум, чего стоит ожидать, — это рост заболеваемости, сопоставимый с сезонным подъемом при гриппе.

Онищенко отметил, что в XXI веке коронавирусы трижды переходили от животных к человеку: сначала SARS, затем MERS и позже COVID-19. Пандемия, по его словам, завершилась, но вирус продолжает циркулировать. По официальным данным, в мире заразились более 778 миллионов человек, свыше семи миллионов скончались.

Он также пояснил, что вакцинация от гриппа помогает врачам точнее отличать заболевания. При варианте «Стратус» нередко встречаются хриплость и осиплость голоса, однако эти проявления не могут служить однозначным признаком коронавируса, передает ТАСС.

Директор НИЦ профилактики и лечения вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов прокомментировал совет Роспотребнадзора носить маски и делать прививки от гриппа для защиты от нового варианта коронавируса «Стратус».