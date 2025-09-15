В России изменилось количество направлений на ЭКО

Более 150 жительниц Камчатки в 2025 году получили направление на бесплатную процедуру ЭКО в рамках профильного нацпроекта. Это превышает показатели 2024 года более чем на 15%, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

«С начала года уже порядка 150 жительница края получили направление на бесплатную процедуру. За весь 2024 год направления на экстракорпоральное оплодотворение получили 124 женщины. Процедуру проводят медицинские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, оплата проезда до учреждения оплачивается из краевого бюджета», — рассказали в Минздраве Камчатки.

Центры, где будет проведена процедура, будущие родители могут выбрать самостоятельно, дорога оплачивается из краевого бюджета. В 2025 году благодаря процедуре ЭКО, сделанной в 2024 году, 39 жительниц Камчатки стали мамами - у них родилось 42 малыша.

Также в конце 2024 года в Камчатском крае начали проводить диспансерные осмотры для проверки репродуктивного здоровья жителей края. Они охватывают граждан в возрасте от 18 до 49 лет и направлены на выявление заболеваний и факторов риска, влияющих на беременность и роды.