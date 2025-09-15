Искусственный интеллект будет внедряться во всех сферах медицины

Половина россиян уже готова к тому, чтобы в их лечении применялись инструменты искусственного интеллекта, но как бы часто мы ни слышали об успехах ИИ, цифровая трансформация здравоохранения не ограничивается только такими продуктами. Уже на подходе целый спектр технологий, которые меняют всю систему здравоохранения - от диагностики до администрирования.

© Российская Газета

"Главное место в трансформации медицинских цифровых технологий сейчас занимает искусственный интеллект. ИИ уже показывает высокую точность в анализе КТ, МРТ, рентгенограмм и УЗИ, выступая в роли систем поддержки принятия решений", - отмечает медицинский консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

По ее словам, алгоритмы помогают диагностировать рак легких, молочной железы, колоректальный рак, анализировать данные фотокапсульной эндоскопии и так далее.

Доцент НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Елизавета Скородумова добавляет: "Искусственный интеллект будет внедряться по всему контуру - от анализа изображений до скрининга рисков и операционной аналитики. Генеративный ИИ позволит создавать медицинские выписки, кодировать услуги и даже обучать врачей". Среди других направлений она выделяет дистанционную медицину нового поколения: виртуальные отделения, телемедицинские консультации, дистанционный мониторинг хронических больных и интеграцию носимых устройств.

Врачи боятся, что ИИ начнет принимать решения за них, но ни один регламент этого не предусматривает

Цифровые аватары и чат-боты становятся помощниками для пациентов: напоминают о приеме лекарств, собирают первичный анамнез и записывают к врачу.

"Еще одно направление - помощь в обучении медицинского персонала в отработке навыков и сбор данных о здоровье пациентов для предоставления рекомендаций и психологической поддержки", - говорит Екатерина Гергесова.

Перспективно и использование VR/AR: от симуляторов для хирургов до обезболивания и реабилитации.

Если еще недавно барьеры для внедрения цифровых решений были значительными, то сегодня ситуация меняется.

"Если раньше мы говорили о защите данных и отсутствии регламентов, то сегодня курс другой. Государство создает "коридоры безопасности", где новые технологии можно внедрять без риска", - подчеркивает собственник консалтингового агентства Appel.med Александра Аппель.

По словам Елизаветы Скородумовой, среди оставшихся препятствий - регистрация ПО как медизделия, тарифные вопросы в ОМС и ДМС, а также требования к персональным данным. Вместе с тем государство активно расширяет единый цифровой контур, запускает пилотные режимы для ИИ и открывает обезличенные датасеты для обучения алгоритмов.

Впрочем, важно понимать, что цифровизация идет неравномерно.

"Наиболее осторожны патология и хирургия: там внедрение требует дорогого оборудования и долгой подготовки команд", - отмечает Александра Аппель.

А Елизавета Скородумова указывает на высокорисковую кардио- и нейрохирургию, анестезиологию, а также психиатрию и педиатрию, где цена ошибки слишком высока. Еще одно препятствие - устаревшие ИТ-системы региональных клиник.