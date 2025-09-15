Российские медики выявили серьезную угрозу ранее переболевшим коронавирусом

Каждый переболевший коронавирусом может пострадать от опасной болезни, которая разрушает кости. Об этом, ссылаясь на исследование Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, сообщает газета «Известия».

Ученые обнаружили, что COVID-19 приводит к развитию остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ). При этом заболевании нарушается кровоснабжение, что приводит к последующему разрушению костной ткани, боли, потере подвижности и необходимости эндопротезирования.

Медики уточнили, что до пандемии основными причинами ОНГБ считались длительный прием стероидных препаратов, алкоголизм и травмы. Но с 2020 года значительно увеличилось число случаев ОНГБ у пациентов, которые перенесли даже легкую форму COVID-19 и не принимали большие дозы гормонов. Патоморфологический анализ образцов костной ткани выявил у них повышенное содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов, что способствует разрушению кости.

По мнению ученых, в потенциальную группу риска входят все перенесшие коронавирус независимо от тяжести заболевания, пола и возраста.

1 сентября президент США Дональд Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса.