В Госдуме разработают законопроект о комплексной медицинской поддержке пожилых

Российская Газета

Депутаты Госдумы планируют осенью подготовить законопроект о комплексной медицинской и социальной поддержке россиян старше 60 лет. Эта тема представляет особый интерес для законодателей. Ведь одним из национальных приоритетов является увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

В Госдуме разработают законопроект о медицинской поддержке пожилых
© Global Look Press

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья, академика РАН Александра Румянцева, уже создана рабочая группа по медицинскому обеспечению людей старшего возраста, в которой собраны ведущие специалисты-геронтологи. Ее задача - всесторонне изучить, как в нашей стране организовано медобслуживание и соцподдержка людей старше 60-65 лет.

"Эта тема представляет большой интерес, так как наше общество стареет. Поэтому приходится думать, как сделать здравоохранение доступным и эффективным для возрастных пациентов", - уточнил Румянцев.

Цель законодательных новелл - обобщить существующие разрозненные медицинские и социальные программы поддержки пожилых пациентов, в том числе по борьбе с деменцией, профилактике падений и переломов, долговременному уходу, патронажной службе. Все это нужно для того, чтобы создать федеральный стандарт мед- и соцобеспечения.

В частности, для возрастных пациентов планируется организовать систему телемедицинских консультаций с кардиологами, онкологами, нефрологами, эндокринологами-экспертами федеральных центров. Все зависит от его условий.

"Заботиться о пожилых людях правильно, и многие процессы в помощи им нужно регулировать особо. Но как будет это решено в законопроекте - пока непонятно. Так что ждем развития ситуации", - подчеркнула директор Института экономики здравоохранения НИУ " Высшая школа экономики " Лариса Попович.

Продолжительность жизни в России растет. Сейчас средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года.

Врачи научились лечить многие смертельные болезни - им под силу остановить распространение раковых клеток, сшить разорвавшиеся сосуды, привести в норму сердечный ритм. Но есть недуги, перед которыми наука пока бессильна. Связаны они с работой головного мозга. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируются 7,7 миллиона новых случаев деменции, каждый из которых становится тяжким бременем для семей и систем здравоохранения. Ожидается, что к 2050 году в мире будет более 130 миллионов людей, страдающих деменцией. На самом деле это целый комплекс заболеваний, вызванных различными хроническими состояниями (от сердечной недостаточности до проблем щитовидной железы), с которыми человек живет годами. Такие состояния провоцируют нарушения кровоснабжения сосудов головного мозга. Процесс этот прогрессирующий, затормозить его можно, остановить нельзя.

Обычно все это проявляется в пожилом возрасте. Длиться и прогрессировать деменция может годами. Человек постепенно утрачивает способность к самостоятельной жизни, ему нужен постоянный уход. Иногда специальный, так как деменция может выражаться и в форме агрессии, и в форме галлюцинаций, с чем нужно уметь справляться.

В России с 2018 года реализуется программа долговременного ухода за пожилыми. В первый год в "пилоте" принимали участие 6 регионов. Ежегодно охват системы расширяется. В систему долговременного ухода включаются граждане пожилого возраста и инвалиды, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, не могут самостоятельно передвигаться и обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Социальный пакет долговременного ухода, по информации Минтруда, включает каталог из 50 различных социальных услуг по уходу: от помощи в организации питания, проведении гигиенических процедур до помощи в поддержании посильной социальной и бытовой активности.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев напоминает, что президентом поставлена задача увеличения ожидаемой продолжительности жизни людей до 78 лет.

"Одновременно с этим необходимо довести долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. А еще - предоставить россиянам возможности для самореализации и развития талантов. Активное вовлечение сотрудников старших возрастов в трудовую деятельность, создание условий для их трудоустройства позволит обеспечить повышение продолжительности жизни людей. Необходимость каждый день ходить на работу - это как раз и есть проявление активного образа жизни, который вполне может стимулировать пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом. А еще она сделает их жизнь более насыщенной, позитивной, счастливой, а в дополнение ко всему еще и поддержит экономическое развитие страны", - уверен эксперт.

Наличие зависимости между работой и здоровьем подтверждается результатами исследований. В возрастной группе от 70 до 75 лет среди занятых только 5% считают свое здоровье плохим или очень плохим, а среди тех, кто уже не работает - уже 24% людей. Та же самая история и в других возрастных когортах.