В Госдуме разработают законопроект о медицинской поддержке пожилых

Депутаты Госдумы планируют осенью подготовить законопроект о комплексной медицинской и социальной поддержке россиян старше 60 лет. Эта тема представляет особый интерес для законодателей. Ведь одним из национальных приоритетов является увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья, академика РАН Александра Румянцева, уже создана рабочая группа по медицинскому обеспечению людей старшего возраста, в которой собраны ведущие специалисты-геронтологи. Ее задача - всесторонне изучить, как в нашей стране организовано медобслуживание и соцподдержка людей старше 60-65 лет.

"Эта тема представляет большой интерес, так как наше общество стареет. Поэтому приходится думать, как сделать здравоохранение доступным и эффективным для возрастных пациентов", - уточнил Румянцев.

Цель законодательных новелл - обобщить существующие разрозненные медицинские и социальные программы поддержки пожилых пациентов, в том числе по борьбе с деменцией, профилактике падений и переломов, долговременному уходу, патронажной службе. Все это нужно для того, чтобы создать федеральный стандарт мед- и соцобеспечения.

В частности, для возрастных пациентов планируется организовать систему телемедицинских консультаций с кардиологами, онкологами, нефрологами, эндокринологами-экспертами федеральных центров. Все зависит от его условий.

"Заботиться о пожилых людях правильно, и многие процессы в помощи им нужно регулировать особо. Но как будет это решено в законопроекте - пока непонятно. Так что ждем развития ситуации", - подчеркнула директор Института экономики здравоохранения НИУ " Высшая школа экономики " Лариса Попович.

Продолжительность жизни в России растет. Сейчас средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года.

Врачи научились лечить многие смертельные болезни - им под силу остановить распространение раковых клеток, сшить разорвавшиеся сосуды, привести в норму сердечный ритм. Но есть недуги, перед которыми наука пока бессильна. Связаны они с работой головного мозга. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируются 7,7 миллиона новых случаев деменции, каждый из которых становится тяжким бременем для семей и систем здравоохранения. Ожидается, что к 2050 году в мире будет более 130 миллионов людей, страдающих деменцией. На самом деле это целый комплекс заболеваний, вызванных различными хроническими состояниями (от сердечной недостаточности до проблем щитовидной железы), с которыми человек живет годами. Такие состояния провоцируют нарушения кровоснабжения сосудов головного мозга. Процесс этот прогрессирующий, затормозить его можно, остановить нельзя.

Обычно все это проявляется в пожилом возрасте. Длиться и прогрессировать деменция может годами. Человек постепенно утрачивает способность к самостоятельной жизни, ему нужен постоянный уход. Иногда специальный, так как деменция может выражаться и в форме агрессии, и в форме галлюцинаций, с чем нужно уметь справляться.

В России с 2018 года реализуется программа долговременного ухода за пожилыми. В первый год в "пилоте" принимали участие 6 регионов. Ежегодно охват системы расширяется. В систему долговременного ухода включаются граждане пожилого возраста и инвалиды, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, не могут самостоятельно передвигаться и обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Социальный пакет долговременного ухода, по информации Минтруда, включает каталог из 50 различных социальных услуг по уходу: от помощи в организации питания, проведении гигиенических процедур до помощи в поддержании посильной социальной и бытовой активности.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев напоминает, что президентом поставлена задача увеличения ожидаемой продолжительности жизни людей до 78 лет.

"Одновременно с этим необходимо довести долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. А еще - предоставить россиянам возможности для самореализации и развития талантов. Активное вовлечение сотрудников старших возрастов в трудовую деятельность, создание условий для их трудоустройства позволит обеспечить повышение продолжительности жизни людей. Необходимость каждый день ходить на работу - это как раз и есть проявление активного образа жизни, который вполне может стимулировать пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом. А еще она сделает их жизнь более насыщенной, позитивной, счастливой, а в дополнение ко всему еще и поддержит экономическое развитие страны", - уверен эксперт.

Наличие зависимости между работой и здоровьем подтверждается результатами исследований. В возрастной группе от 70 до 75 лет среди занятых только 5% считают свое здоровье плохим или очень плохим, а среди тех, кто уже не работает - уже 24% людей. Та же самая история и в других возрастных когортах.