Психиатр оценил ситуацию с игроманией в РФ

В клинику обращаются граждане с миллионными долгами.

Начинается зависимость, как правило, со ставок на спорт. Об этом сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член Национальной наркологической лиги Василий Шуров.

«Даже по официальной статистике, немыслимые миллиарды денег проходят через игроманов, потому что каждый игроман превращается в насос по перекачиванию. Есть воронка по поиску азартных людей. Вначале это ставки, в том числе на спорт, что очень активно по федеральным каналам рекламируется. Баннеры огромные в Москве. А затем уже эти азартные люди вдруг начинают получать рассылку в интернет-казино. Там начальный взнос тебе бесплатно даётся, давай поиграй, тебе дают выиграть. Они уже знают, что это азартные люди, они попали в базу. Им дают немножечко выиграть, а потом, соответственно, стадия проигрышей на свои, стадия проигрышей на заёмные. Ко мне уже приходят в клинику, когда минимум два-три миллиона долгов, родственники отдать ничего не могут, все в истерике, игроман в депрессии. Поэтому я считаю, что катастрофа».

Ранее общественное движение «Зов Народа» обратилось к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть возможность блокировки аккаунтов пользователей на платформах онлайн-ставок и азартных игр при достижении чистого проигрыша в размере 100 тысяч рублей и более в течение года.