Самое большое количество онкологических заболеваний в России в прошлом году зафиксировано в Карелии. Количество впервые заболевших там составило 684 на 100 тысяч населения.

«На втором месте в шкале находится Архангельская область с количеством заболевших 655,8, а третье место заняла Брянская область, в которой число впервые заболевших составило 641,7 на 100 тысяч», – сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Ниже всего заболеваемость раком в Чечне, Ингушетии и Дагестане, следует из официальных данных министерства здравоохранения.

