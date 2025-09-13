Детские хирурги вернули возможность дышать трехмесячному младенцу

Хирургии Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Вельтищева Пироговского университета спасли ребенка с редким и опасным диагнозом "двусторонняя врожденная атрезия хоан". Этот медицинский термин означает, что ребенок родился с недоразвитыми носовыми ходами.

© Российская Газета

Для детей с двусторонней атрезией, когда заблокированы обе половины носа, это смертельно опасное состояние. Новорожденные с этой патологией до шести - восьми месяцев, а некоторые и до года физиологически не умеют дышать ртом. Поэтому единственное спасение для такого новорожденного - сразу после появления на свет его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Далее, если ребенка не удается прооперировать, ему накладывают трахеостому - специальную трубку, введенную в трахею непосредственно через разрез на шее. Это спасает жизнь, но дальнейшее развитие ребенка сопряжено с огромными рисками и сложностями ввиду отсутствия носового дыхания.

Около десяти лет назад специалистами Института Вельтищева была разработана уникальная хирургическая технология для лечения атрезии хоан, и к сегодняшнему дню такую операцию сделали уже более чем 170 пациентам. Это рекордное количество подобных вмешательств в одном медицинском центре. Российский опыт хирургической помощи новорожденным обсуждался недавно на Международном конгрессе оториноларингологов в Штутгарте - и вызвал огромный интерес у зарубежных специалистов.

"Ключевое преимущество разработанной технологии заключается в возможности прооперировать детей практически с первых дней жизни, полностью отказавшись от использования стентов. Ранее стандартом лечения было перфорирование костной мембраны, блокирующей носовые ходы, с последующей установкой пластиковых трубок для предотвращения рубцевания. Такой подход часто приводил к осложнениям: стенты могли выпадать, что вызывало рецидивы заболевания, а процесс реабилитации был крайне травматичным для ребенка и его семьи и далеко не всегда успешным", - рассказал "РГ" заведующий отделом острой и хронической патологии уха, горла и носа Института Вельтищева Пироговского университета Алан Асманов.

Метод, разработанный в Институте Вельтищева, - принципиально иной, он представляет собой уникальную эндоскопическую пластику хоан без применения стентов. Хирурги особым образом разбирают костные структуры в задних отделах носа, удаляя излишки костной мембраны, но при этом полностью сохраняют собственную слизистую оболочку пациента. Эту слизистую особым образом разворачивают, чтобы полностью закрыть все раневые поверхности, и надежно фиксируют с помощью медицинского клея отечественного производства.

В результате сразу же формируется полноценный, покрытый естественной тканью носовой ход. Ребенок выходит из наркоза - и сразу же может сделать свой первый вдох и начать дышать носом самостоятельно.

"У нас много историй с такими пациентами, но особенно показателен случай мальчика из Иванова. У него была двусторонняя атрезия хоан. С первых минут жизни его перевели на ИВЛ. Операцию в Иванове сделать было невозможно, и малышу наложили трахеостому. Только в три месяца он поступил к нам на хирургическое лечение. Хирурги нашего отделения провели операцию - реконструировали дыхательные пути и создали нормальное сообщение между полостью носа и носоглоткой", - рассказал доктор Асманов.

После этого маму научили, как тренировать ребенка, чтобы он начал дышать носом. Ведь воздух в его легкие три месяца поступал через трахеостому - все нейронные связи были настроены на вдох через трубку. Поэтому, даже когда нос стал проходимым, нужно было научить малыша им пользоваться, а его мозг - понять, как дышать правильно.

Только через четыре месяца трахеостому уже можно было удалить, когда мальчик стал полностью дышать носом самостоятельно. Ребенок оказался абсолютно здоров, хотя был на грани инвалидности. Все, что теперь напоминает о перенесенных операциях, это небольшой шрам на шее от трахеостомы.

"Важно, что технология, которую применяем мы в Институте Вельтищева, позволяет минимально травматично восстановить дыхательные пути и избежать гипоксии (кислородного голодания). Обычно подобные операции очень травматичны и часто приводят к инвалидности. Многие дети с хорошими шансами на здоровую жизнь становятся инвалидами из-за последствий гипоксии и повреждения других органов. К примеру, трахеостома рано или поздно инфицируется внутрибольничными инфекциями, что ведет к новым осложнениям", - отметил Алан Асманов.

Причем операции эти в Институте Вельтищева проводят у детей с первых дней жизни. При этом обширный клинический опыт позволяет оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с таким диагнозом в любом возрасте.