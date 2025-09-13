Врач оценил лечение простаты укусами пчел в Дагестане

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Дагестане набирает популярность апитерапия как метод борьбы с мужским заболеванием. Указано, что мастер подсаживает насекомых на специальные точки в области поясницы, ягодиц и заднего прохода, где они начинают жалить. В интернете утверждают, что яд пчел стимулирует кровообращение, выработку гормонов и помогает снять застой. Врач-эндокринолог, андролог и уролог Евгений Греков отметил, что обычно людям приходится прибегать к специфичным методам, когда стандартная медицина недоступна.

Греков напомнил, что с 2017–2018 годов существуют стандарты лечения этого заболевания и было доказано, что дефицит тестостерона вызывает как симптомы простатита, так и ухудшение его течения. Греков предостерег, что в случае осложнений возможен анафилактический шок от укусов пчел.

По большому счету мужское здоровье, а именно хронический простатит, зависит от дефицита тестостерона. Если есть дефицит, то будет простатит. Хорошо, хоть не пиявок в прямую кишку устанавливают для улучшения реологии крови в области предстательной железы. Спасибо им большое. Иначе мужчин с комплексами будет больше, — приводит его слова издание «Подъем».

Кроме того, он отметил, что простатит является «самым дорогим маркетинговым диагнозом», который приносит немалые деньги. Это подтверждается тем, что даже пасечники начали предлагать своих пчел для лечения, чтобы заработать на мужском недуге. В Сети сообщают, что курс лечения укусами стоит около 10 тысяч рублей и включает 10–20 процедур через день.

