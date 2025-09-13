Может ли ношение брекетов состарить лицо человека

На днях соцсети облетели душераздирающие видеокадры: блогеры выложили примеры того, как после ношения брекетов ситуация с прикусом и зубами у них стала лишь хуже. А некий «эксперт» в белом халате предупредила на этом фоне, что брекеты «уродуют лица» и люди выглядят на 10 лет старше после такого «лечения». Учитывая огромное количество молодых и не очень людей, носящих эти конструкции на своих зубах, мы решили выяснить у стоматолога-ортопеда, могут ли они действительно деформировать лицо и как избежать таких рисков?

© Московский Комсомолец

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой ортопедической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Светлана Проскокова в беседе с корреспондентом «МК» дала разъяснения по поводу эффекта от ношения брекетов.

Неназванный эксперт описывает в соцсети ужасные последствия ношения брекет-систем: они «убивают лицо». «Металлическая конструкция брекетов давит на кости черепа, от чего лицо сужается, щёки западают, носогубные складки становятся глубже», в итоге человек выглядит старше на 5-10 лет. И на этом фоне еще «меньшее из зол», если брекеты не дают вообще никакого результата.

До того как обратиться за комментариями к профессору, мы изучили отзывы людей в соцсетях.

«Про «старше на 10 лет» очень сомнительно! — пишет пользовательница под именем Аня. — Я не замечала никогда это у людей, которые их носили, наоборот, только лучше все становилось».

Заметим, что под данным комментарием стоит 222 «пальца вверх», 54 — значка «100%», то есть все эти люди с ней согласились.

Другой участник дискуссии Вероника поделилась личным опытом хождения по ортодонтам.

«Некоторые случаи не исправить лишь ношением брекетов, иногда приходится удалять здоровые премоляры (что считаю идиотизмом) вместо того же расширения челюсти дистрактором. А иногда вообще нельзя получить красивый результат без ортооперации (о чем ортодонты естественно молчат, не все имеют опыт ведения таких пациентов, и зачем терять клиента), и хоть сколько ни носи, после снятия ты получаешь результат далекий от идеала, работа закончена, деньги уплочены, вали… Так что, раз уж начинаете и не хотите потом переделывать, к этой теме нужно подходить конкретно. Обойти кучу ортодонтов и сходить к челюстному хирургу».

«Кто эта женщина в белом халате? Ни имен, ни доказательств, ни результатов исследований. Новость из серии ОБС: «одна баба сказала», — написала Лейла Я.

«Уже написали, что это бред?», — задали вопрос множество людей.

«В подвальчике не делайте, и все будет нормально!», — такую мысль высказало большинство пользователей.

Для начала необходимо пояснить, что такое брекет-система. По словам Светланы Проскоковой, это не просто металлические замочки на зубах, как принято думать. Любая брекет-система состоит из собственно брекетов и дуги, которая интегрируется в них. Более того, существуют вспомогательные конструкции и элементы, такие как накладки, тяги, минивинты и дополнительные аппараты, которые играют важную роль в ортодонтическом лечении. Всё это работает как единый механизм, способный изменять не только положение отдельных зубов, но и гармонизировать взаимодействие верхней и нижней челюстей.

В некоторых случаях, продолжила стоматолог-ортопед, когда соотношение челюстей является правильным, но наблюдается аномальное положение отдельных зубов, брекет-система может послужить эффективным инструментом выравнивания. Однако практика показывает, что значительно чаще они применяются для решения более сложных задач: исправления неправильного прикуса, коррекции суженной челюсти или нарушения соотношения зубных дуг.

Доктор подчеркнула, что решение этих проблем важно не только с эстетической точки зрения. Они напрямую связаны с функцией — равномерным распределением жевательной нагрузки, здоровьем пародонта и даже состоянием височно-нижнечелюстного сустава. Поэтому цель ортодонтического лечения выходит далеко за рамки «ровной улыбки» — она направлена на сохранение здоровья всей зубочелюстной системы.

Как заверила Светлана Проскокова, ортодонтическое лечение строго индивидуально, и план всегда разрабатывается с учётом уникальных особенностей каждого пациента.

«Мы живем в XXI веке, и без цифровых технологий невозможно представить качественное ортодонтическое лечение. Именно цифровые технологии позволяют нашим пациентам увидеть ожидаемый результат лечения еще на этапе его планирования».

— Могут ли брекеты, как утверждается в тех постах, негативно повлиять на черты лица? — поинтересовалась я.

— Ортодонтическое лечение влияет не только на зубы, но и на пропорции лица, особенно в области нижней трети. Если врач учитывает рост и развитие челюстей, особенности прикуса, баланс мягких тканей, то изменения будут исключительно положительными. Лицо становится более гармоничным, черты — сбалансированными.

Эксперт в этой связи коснулась такой проблемы, как бруксизм, который как раз влияет (негативно) на внешний вид лица. Бруксизм — это патологическая активность жевательных мышц, которая проявляется в непроизвольном скрежете или сильном сжатии зубов, чаще во сне. Люди, которые много лет страдают от постоянного напряжения жевательных мышц, обладают более массивной и «тяжелой» нижней челюстью, у них нередко формируется асимметрия за счет неравномерной работы мышц. У таких пациентов лицо может казаться более «угловатым» или «уставшим» даже при сохраненной правильной форме зубных дуг.

Когда прикус восстанавливается, мышцы перестают быть хронически перегруженными, их тонус снижается, и лицо приобретает более мягкие и гармоничные очертания. Иногда пациенты отмечают, что после лечения нижняя треть лица выглядит «изящнее» или менее массивной.

Еще один пример, когда требуется ортодонтическое лечение, — это глубокий прикус (в норме верхние резцы перекрывают нижние не более чем на одну треть, а при превышении этой нормы нижняя треть лица кажется укороченной). После орто-лечения не только восстанавливается нормальное соотношение зубов, но и улучшается эстетика: лицо приобретает правильные пропорции, а результат нередко называют «омолаживающим эффектом».

И все же, как она подчеркнула, ортодонты не всесильны. И еще надо иметь в виду, что клинические случаи в ортодонтии можно разделить на хирургические и нехирургические. Дифференцировать их позволяет целый набор современных диагностических методик: классические сбор анамнеза, осмотр, 3D-цефалометрия, 3D-моделирование лица, интраоральное сканирование, компьютерная томография, фотопротокол, цифровой анализ прикуса…

Главный вывод: если патология кроется в нарушении размеров или взаиморасположении челюстей, а не зубных рядов, ортодонтам не устранить ее в полной мере без челюстно-лицевых хирургов.

В заключении эксперт подчеркнула, что успех лечения напрямую зависит от профессионализма врача (о чем и говорили большинство в обсуждениях видео с «уродующими последствиями от ношения брекетов». — Авт.). Обращение к квалифицированному специалисту гарантирует комплексную диагностику, продуманный план действий и понимание того, какие изменения могут произойти в лице пациента.