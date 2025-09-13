Нижегородские врачи спасли женщину с редкой опухолью сердца

Пациентку с редкой опухолью сердца спасли врачи больницы № 13 и нижегородского кардиоцентра. Новообразование спровоцировало инсульт. Об этом рассказал представитель регионального здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале «Бокал прессека».

Миксому (редкая доброкачественная опухоль сердца, частицы рыхлого новообразования могут попадать в кровоток и провоцировать ишемический инсульт мозга) выявили на УЗИ сердца.

Кардиолог ГКБ № 13 Кира Сажина отметила, что после консультации с кардиохирургами пациентку начали готовить к операции. Врачи кардиохирургической больницы им. Б. А. Королёва удалили опухоль на 43-й день инсульта.

«Восстановление было непростым, проходило при участии кардиологов, неврологов и специалистов по медицинской реабилитации 13-й больницы», — написал Алексей Никонов.

Пациентку выписали со стойким улучшением. Она передвигается на ходунках, ее речь восстановилась.

«К слову, ежегодная заболеваемость составляет 0,5–1 случай на миллион человек», — добавил Алексей Никонов.

Ранее мы писали о том, что хирурги НОКБ им. Н. А. Семашко вырезали редкую опухоль головы у пожилой женщины. С новообразованием на темечке 87-летняя пенсионерка ходила более шести лет.