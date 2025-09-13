В России вступили в силу новые правила оформления больничных листов

С 1 сентября 2025 года в России начал действовать обновленный порядок выдачи листков временной нетрудоспособности. Основное изменение касается граждан, часто обращающихся за больничными: если в течение последних шести месяцев пациент получал такой документ четыре раза и более, новый больничный может быть оформлен не более чем на три календарных дня.

Ранее врачи имели право выдавать больничный сроком до 15 дней, а стоматологи — до 10. Теперь продление документа возможно только по решению врачебной комиссии, которая вправе увеличить срок временной нетрудоспособности до 10 месяцев и даже до года при обязательных повторных освидетельствованиях каждые 15 дней.

Исключения предусмотрены для ухода за больными родственниками, прохождения медицинской реабилитации и лечения социально значимых заболеваний, включая случаи заместительной почечной терапии. Все данные о ранее оформленных больничных фиксируются в медицинской документации и анализируются комиссией. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

По данным Минздрава, учет ведется по всем больничным без исключения, а введенная система позволит точнее выявлять причины частых заболеваний, повышать качество диагностики и эффективности профилактики.

Процедура оформления больничного остается стандартной: пациент обращается в поликлинику или вызывает врача на дом. После осмотра медицинский специалист формирует электронный документ в системе ЕИИС «Соцстрах», который автоматически направляется в Социальный фонд России. Бумажные версии не требуются — уведомление появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги» в течение двух дней.

Больничный может выдаваться не только при острых заболеваниях и травмах, но и в случаях карантина, осложненной беременности, ухода за детьми и родственниками, а также при стоматологическом протезировании в стационаре. Минимальная продолжительность законом не закреплена, однако обычно листок выдается минимум на три дня, сообщают «Известия».

