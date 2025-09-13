В ГД рассказали, как иностранные производители лекарств смогут вернуться в РФ

ТАСС

Иностранные фармацевтические компании смогут стать частью российского рынка наравне с отечественным бизнесом, если локализуют свое производство на территории РФ. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

© Global Look Press
"Сейчас стратегия государства направлена на то, чтобы максимально локализовать фармпроизводство в нашей стране. Это касается и производства препаратов, и, что крайне важно, еще производства субстанции - это предшественники фармацевтических препаратов", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос, могут ли иностранные производители лекарств рассчитывать на поблажки в процедуре возвращения на российский рынок по сравнению с другим иностранным бизнесом.
"Поэтому, если иностранная фармацевтическая компания построит завод и полностью локализует свое производство на территории Российской Федерации, она будет иметь те же самые преференции, что и локализованное производство, в которое вложили деньги российские инвесторы", - сказал депутат.

Что касается поставок лекарств из-за рубежа, то, как отметил Леонов, уже принят закон о стратегических лекарственных средствах, производители которых в России будут иметь преференции перед импортерами таких же препаратов.

"Это будет правило "второй лишний". Если предприятие локализовано и производит фармацевтическую продукцию, которая востребована для наших граждан, для нашего здравоохранения, то, если заявляются иные поставщики, не локализованные в Российской Федерации - и есть еще ряд критериев, даже если дают ниже цену за эту продукцию, они не участвуют в аукционе и в конкурсных процедурах", - объяснил он.
"Поэтому - решать фармкомпаниям: ввозить препараты либо организовывать производство на территории РФ", - заключил депутат.