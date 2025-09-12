Кардиолог дал совет, от какого лекарства стоит отказаться пожилым

Кардиолог Ирина Васильева призвала пожилых людей отказаться от использования корвалола при проблемах с сердцем. Об опасности препарата она рассказала в Telegram-канале.

Как отметила Васильева, корвалол действительно быстро улучшает состояние за счет того, что в его составе содержится вещество с успокаивающим и сосудорасширяющим эффектом. Однако за неприятными ощущениями могут скрываться опасные заболевания, а препарат только замаскирует их симптомы, предупредила она.

Кроме того, утверждает врач, корвалол вызывает привыкание, поэтому многие пожилые люди его принимают, чтобы избежать синдрома отмены. Васильева подчеркнула, что ни в одном руководстве по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы не упоминается этот медикамент, а при передозировке он приводит к угнетению дыхания.

