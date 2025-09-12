Инфекционист рассказал, как распространяется грибок Candida

Грибок Candida auris передается контактным способом, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина в разговоре с Москвой 24.

© РИА Новости

Ранее сообщалось, что он начал стремительно распространяться в больницах Европы. Вспышки заболевания были зафиксированы на Кипре, во Франции и Германии. Данный грибок нередко оказывается устойчив к препаратам. Он способен длительно сохраняться на медоборудовании и поверхностях.

Мескина пояснила, что между Россией и странами Европы в настоящий момент практически нет контактов, что делает вероятность появления заболевания на российской территории крайне маленькой.

По ее словам, этот тип грибка представляет опасность для уязвимых категорий пациентов. В них входят получающие интенсивную терапию люди, которые пребывают в реанимации после обширных операций и травм, а на их организм большое влияние оказывают антибиотики.

Помимо этого, в группу риска входят пациенты с иммунодефицитом, получившие ожоги граждане и новорожденные, в том числе недоношенные младенцы.

«Грибковые инфекции, особенно если они попадают в кровь или спинномозговую жидкость, трудно лечатся – требуется длительная терапия».

Она обратила внимание, что быстро выздоравливают от Candida auris люди с хорошим иммунитетом. Им заболевание не нанесет вреда.

Вместе с тем инфекционист подчеркнула, что в медицинских учреждениях предусмотрены меры в случае распространения инфекций. В частности, персонал обязан соблюдать жесткие санитарные меры.

С пациентами врачи работают, надев одноразовые перчатки и два халата. Более того, проводится тщательная обработка инструментов, включая фонендоскоп.

«И принципиально важно изолировать такого пациента от других, чтобы и он не заразился. А если это все же произошло, сделать все, чтобы он не передавал инфекцию другим пациентам», – указала Мескина.

Она напомнила, что в медицинских учреждениях работают обеззараживатели воздуха, благодаря которым ликвидируется патогенная флора. Также палаты для пациентов, заболевших грибковой инфекцией, оснащены приточно-вытяжной вентиляцией, что обеспечивает предупреждение заражения.

Ранее Роспотребнадзор представил новый быстрый тест для выявления микоплазменной инфекции. Как подчеркнули в ведомстве, заражение ей происходит воздушно-капельным путем при контакте с инфицированными людьми.