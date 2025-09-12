Определен серьезный повод отказаться от услуг психотерапевта

Известный российский блогер Василий Бейнарович, известный как Фауст XXI века, работающий психиатром, рассказал, когда следует срочно уходить от психотерапевта. Повод для этого он назвал в подкасте блогера Влада Аганова, доступном на YouTube.

Бейнарович заявил, что считает обязательным, чтобы психотерапевт не имел проблем с ментальным здоровьем. В противном случае специалист будет проецировать свои трудности на клиентов и приводить примеры из личного опыта.

«Если ваш психотерапевт начинает говорить: "Вот у меня был пример", "Вот в моей жизни было так" — к чертям бегите от этого специалиста. Потому что этого не должно быть», — констатировал психиатр.

Он добавил, что психотерапевт в первую очередь оказывает услугу, связанную с психическим здоровьем, поэтому он должен быть стерилен в вопросе ментальных расстройств.

Ранее популярная российская юмористка Олеся Иванченко рассказала, что у нее обнаружили проблемы с психическим здоровьем. Она уточнила, что ей диагностировали генерализованное тревожное расстройство (ГТР).

Бейнарович окончил лечебный факультет МГМУ им. Сеченова, а также прошел ординатуру в исследовательском центре им. В.П. Сербского, где обучался на врача-психиатра. В сети он стал известен благодаря роликам в жанре тру-крайм. Кроме того, Бейнарович стал одним из ведущий криминального подкаста «Дела».