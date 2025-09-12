Ученый сообщил, насколько вейпы опаснее сигарет

Вейпы очень влияют на префронтальную кору головного мозга, а также приводят к астме, пневмониям и депрессии, сказала в пресс-центре НСН Гузель Улумбекова.

У людей, употребляющих вейпы, содержание никотина в крови в три-четыре раза выше, чем у обычного курильщика, сказала в пресс-центре НСН российский учёный Гузель Улумбекова.

«Я как ученый приветствую инициативу по запрету вейпов. У обычного человека в среднем нормальное содержание никотина в крови — около 130 нанограммов на литр. У курильщика — около 200-300, а у людей, которые курят вейпы, — в три-четыре раза больше, чем у обычных курильщиков. Вейпы вызывают привыкание по аналогии с наркотиками. У курящих вейпы людей возникает зависимость не только от никотина, но и от других видов наркотических веществ. Вейпы также очень влияют на префронтальную кору головного мозга: снижаются когнитивные способности, снижается внимание, растет риск депрессий и суицидов. Кроме того, присутствуют очень опасные последствия со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В два-три раза чаще у вейперов развиваются пневмонии, астма, хроническая обструктивная болезнь», — сказала собеседница НСН.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил НСН, что за курение вейпов после запрета будут предусмотрены штрафы. Депутат также призвал запретить любые нагревательные системы для курения.