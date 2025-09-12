Вирусолог ответил, грозит ли России новый смертельный грибок

Грибок Candidozyma auris не вызовет эпидемию заболеваний в России по ряду причин, заявил НСН Георгий Викулов.

© ТАСС

Candidozyma auris атакует Евросоюз, но этот грибок не угрожает России. Российские врачи строже следят за инфекциями, поэтому не допустят его распространения, рассказал вирусолог Георгий Викулов в разговоре с НСН.

Грибок Candidozyma auris, вызывающий серьезные инфекции у уже больных людей и устойчивый к некоторым противогрибковым препаратам, быстро распространяется в больницах стран Европы. Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. За период с 2013 по 2023 год число зараженных достигло 4 тысяч человек. Викулов посчитал, что именно COVID-19 повлиял на то, что число зараженных в последнее время стало расти.

«Обычно этот грибок очень летален: смертность достигает 60% и более, но разброс варьируется от 29% до 62%. Это патогенная грибковая инфекция, которая появляется у тяжелобольных, которые обычно прикованы к койке. С 2023 наблюдается рекордное количество этого возбудителя с резким подъемом заболеваемости. Возможно, в этом виновата пандемия COVID-19, так как коронавирус создавал долгосрочные проблемы для иммунитета. Самый опасный момент заключается в том, что при высокой летальности у грибка появляется устойчивость к противовирусным препаратам. Это приводит к тому, что требуется дорогостоящее лечение, которое не всегда доступно во всех медицинских учреждениях», — указал собеседник НСН.

Вирусолог добавил, что в России таких проблем нет благодаря врачам.

«Надо сказать, что это одна из разновидностей семейства Candidozyma. Она у нас не распространена. Эта инфекция существует только внутри больницы, она поражает тяжело больных. Чтобы этого не было, нужно правильно ухаживать за пациентами в стационаре. Обработка койки и палаты после выписки обязательны. Их надо проводить с помощью веществ, которые применяются в нашей стране в таком случае. Но в России нет распространения, поскольку наши специалисты и центральные эпидемиологи следят за ситуацией и контролируют, чтобы не распространялись госпитальные штаммы», — подчеркнул он.

