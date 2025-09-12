Вирусолог ответил, грозит ли России новый смертельный грибок

Вирусолог: России не грозит захвативший Европу смертельно опасный грибок
Грибок Candidozyma auris не вызовет эпидемию заболеваний в России по ряду причин, заявил НСН Георгий Викулов.
Candidozyma auris атакует Евросоюз, но этот грибок не угрожает России. Российские врачи строже следят за инфекциями, поэтому не допустят его распространения, рассказал вирусолог Георгий Викулов в разговоре с НСН.
Грибок Candidozyma auris, вызывающий серьезные инфекции у уже больных людей и устойчивый к некоторым противогрибковым препаратам, быстро распространяется в больницах стран Европы. Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. За период с 2013 по 2023 год число зараженных достигло 4 тысяч человек. Викулов посчитал, что именно COVID-19 повлиял на то, что число зараженных в последнее время стало расти.
«Обычно этот грибок очень летален: смертность достигает 60% и более, но разброс варьируется от 29% до 62%. Это патогенная грибковая инфекция, которая появляется у тяжелобольных, которые обычно прикованы к койке. С 2023 наблюдается рекордное количество этого возбудителя с резким подъемом заболеваемости. Возможно, в этом виновата пандемия COVID-19, так как коронавирус создавал долгосрочные проблемы для иммунитета. Самый опасный момент заключается в том, что при высокой летальности у грибка появляется устойчивость к противовирусным препаратам. Это приводит к тому, что требуется дорогостоящее лечение, которое не всегда доступно во всех медицинских учреждениях», — указал собеседник НСН.
Вирусолог добавил, что в России таких проблем нет благодаря врачам.
«Надо сказать, что это одна из разновидностей семейства Candidozyma. Она у нас не распространена. Эта инфекция существует только внутри больницы, она поражает тяжело больных. Чтобы этого не было, нужно правильно ухаживать за пациентами в стационаре. Обработка койки и палаты после выписки обязательны. Их надо проводить с помощью веществ, которые применяются в нашей стране в таком случае. Но в России нет распространения, поскольку наши специалисты и центральные эпидемиологи следят за ситуацией и контролируют, чтобы не распространялись госпитальные штаммы», — подчеркнул он.
