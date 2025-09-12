Мурашко сообщил, сколько в России лечатся вьетнамцев

Порядка 40 тыс. вьетнамцев ежегодно проходят лечение в России. Об этом рассказал ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях "Бизнес-диалога между российскими и вьетнамскими медицинскими компаниями" в Русском доме в Ханое.

© РИА Новости

«Ежегодно порядка 40 тыс. человек из Вьетнама проходят лечение в России. Сейчас, поскольку в нашей стране появились уникальные технологии как в области онкологии, ортопедии, кардиохирургии, [так и во многих] других направлениях, возникает запрос и на эти направления в более широком ракурсе», — сказал глава Минздрава РФ.

Он напомнил, что руководством России и Вьетнама поставлены задачи "на дальнейшее развитие сотрудничества по медицине". О развитии этих направлений сегодня был разговор с министром здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Дао Хонг Лан, сообщил Мурашко.

«Она, когда была в Москве [в мае текущего года], сама лично посетила многие высокотехнологичные центры и была впечатлена уровнем медицины у нас. Поток пациентов [из Вьетнама] существует и очень неплохой», — отметил глава Минздрава РФ.

В мае этого года министр здравоохранения России и его вьетнамская коллега подписали в Москве меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.

Визит руководителя Минздрава РФ во Вьетнам проходит с 12 по 14 сентября. В состав российской делегации вошли руководители ряда медицинских исследовательских центров, фармацевтических и медицинских компаний, а также представители Минпромторга России.