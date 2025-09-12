Медики спасли женщину с закупоренными сосудами

В Воронежской больнице № 1 спасли женщину с закупоренными сосудами. У нее уже были признаки острого нарушения работы мозга — признаки инсульта.

© runews24.ru

Причиной инсульта у 53-летней женщины оказалась кровь, которая закупорила сосуд в голове и образовала тромб. Медики отметили, что женщину привезли очень быстро: всего через два часа после появления первых симптомов ей провели процедуру, называемую тромболизис. Она позволяет растворить тромб и восстановить кровоток. Затем ей сделали еще одну процедуру — тромбэкстракцию, которая полностью убрала тромб из сосуда головного мозга.

В первый день после инсульта у женщины заметно улучшилось состояние — исчезли неврологические симптомы (такие как слабость, нарушение речи и перекошенная мимика). Это показывает, насколько важно обращаться за помощью как можно быстрее при первых признаках инсульта. Чем быстрее начато лечение, тем больше шансов полностью восстановиться и избежать серьезных последствий, предупреждают врачи.

Если у вас или у кого-то рядом появились такие признаки, как внезапная слабость в руке или ноге, нарушение речи, перекошенное лицо или сильная головная боль — сразу вызывайте «скорую помощь». Быстрая доставка в больницу, где могут провести тромболизис и другие процедуры, может спасти жизнь и помочь максимально восстановить здоровье.