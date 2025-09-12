Как мотивировать алкоголика обратиться за помощью

О тонкостях непростого разговора рассказал Максим Стрелковский, врач-психиатр-нарколог, заведующий наркологическим отделением №3 ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П.Кокориной"

© unsplash

Практические ориентиры для разговора

Выбирайте момент трезвости

В состоянии опьянения критическое восприятие заблокировано.

Говорите конкретно

Не "ты спиваешься", а "из-за похмелья ты не пришёл на работу трижды за месяц".

Предлагайте решение

Конкретный адрес, где зависимый может получить необходимую помощь, готовность сопровождать на приём.

Не снимайте последствия

Чем меньше семья берёт на себя "убытки" от болезни, тем быстрее появляется мотивация к лечению.

Держите линию

Один разговор редко меняет всё. Но последовательная позиция семьи постепенно ослабляет сопротивление.

Если отказ категоричен

Даже в этом случае родственники не бессильны. Консультация у врача-психиатра-нарколога для семьи позволяет выстроить правильное поведение и избежать созависимости. Нередко именно после изменения семейной стратегии зависимый впервые соглашается на контакт с врачом.

В г. Кемерово родственники могут обратиться к врачу-психиатру-наркологу по адресу ул. Карболитовская, 15. Здесь можно получить профессиональную консультацию, обсудить возможные варианты лечения и определить, с чего начать путь помощи близкому.

Кроме того, существуют специальные группы для родственников зависимых, которые ведут медицинские психологи. Это не "кружки по интересам", а структурированная поддержка: обучение навыкам общения с зависимым, профилактика эмоционального выгорания, возможность обсудить трудные ситуации с людьми, которые сталкиваются с теми же проблемами.

Итог

Лечение начинается тогда, когда рядом с больным появляются люди, готовые твёрдо обозначить границы и предложить помощь. Родные не могут пройти путь за зависимого. Но именно они способны открыть для него дверь к выздоровлению.