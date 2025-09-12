Кардиохирурги спасли ветерана от острого расслоения аорты

Новосибирские кардиохирурги спасли от острого расслоения аорты кавалера Ордена Мужества, принимавшего участие в спецоперации "Труба" при освобождении Курской области.

43-летний Дмитрий из Сочи в составе штурмовой бригады вместе с товарищами почти ползком преодолел под землей 16 километров. Длительное время боец провел в сложных в условиях недостатка пространства, кислорода, воды...

"Ощущение безвыходности, вода быстро кончилась, при этом было очень тяжело дышать - "отдушины" лишь через каждые несколько километров, - рассказал врачам Дмитрий. - Когда на пятые сутки наконец вылезли, нашли огромную лужу - и пили, пили... Это была самая вкусная вода, которую я пил в жизни!"

Бойцу удалось выполнить задачу. Однако спустя две недели он получил серьезную минно-взрывную травму - зацепил ногой растяжку. У него была искалечена половина тела, повреждены сосуды. Благодаря чуду и невероятным усилиям военных медиков Дмитрий остался в живых и пошел на поправку.

Однако при реабилитации в госпитале пациенту поставили новый тяжелый диагноз - острое расслоение аорты. В любую минуту он мог перечеркнуть все успехи в восстановлении здоровья.

Дмитрия экстренно отправили в Сибирь - в Центр Мешалкина. Что же стало причиной такого состояния? Подрыв на мине или тяжелый переход по трубе?

Новосибирские кардиологи утверждают, что боец мог внезапно погибнуть от разрыва аорты, не находясь на передовой. У него была к этому генетическая склонность.

"Благодаря тому, что он вовремя попал на лечение в госпиталь города Улан-Удэ и своевременным многочисленным обследованиям патологию удалось выявить вовремя, - считает заведующий кардиохирургическим отделением №2 Центра Мешалкина Максим Ляшенко. - Так что ранение хотя, с одной стороны, и нанесло огромный ущерб здоровью, с другой, возможно, позволило предотвратить гибель".

Хирургическая бригада фактически полностью заменила пациенту аорту. Бойцу выполнили протезирование восходящего отдела, всей дуги и нисходящего отдела аорты с использованием гибридного протеза. Такую конструкцию врачи называют "замороженный хобот слона".

"В протез реимплантировали правую подключичную, левую общую сонную и левую подключичную артерии, а также заместили правую общую сонную артерию линейным сосудистым протезом", - пояснили в Центре Мешалкина.

Кавалер Ордена Мужества успешно перенес операцию. Теперь Дмитрий может продолжить лечение и восстановление травмированных конечностей. Боец будет жить.