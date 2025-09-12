Врач Лапа: повышенная температура отличает ОРВИ от аллергии

Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина в интервью радио Sputnik рассказала, что осенью к сезонным аллергическим реакциям на пыльцу может присоединиться реакция на плесневые грибы.

© Вести Подмосковья

Иногда плесневые грибы являются причиной возникновения бронхиальной астмы, аллергического ринита и кожных форм аллергии. Непросто отличить развитие сезонной аллергии от ОРВИ, так как симптомы схожи, но разница все же имеется. «Среди проявляющихся симптомов есть заложенность носа и чихание, сухой кашель, затрудненное дыхание. Острые респираторные вирусные инфекции обычно протекают с повышенной температурой и лихорадкой, что аллергии не свойственно», - отметила специалист.

По словам врача, течение аллергических симптомов чаще более продолжительное, чем в случае с ОРВИ. Чтобы снизить риск развития осенней аллергии, следует пройти обследование и сдать соответствующие тесты.