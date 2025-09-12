Невролог сообщил о пугающем количестве детей с мигренью

Врач: почти каждый десятый ребенок в России сталкивается с мигренью
На сегодняшний день в России почти каждый десятый ребенок в возрасте от 7 до 14 лет сталкивается с мигренью. Об этом в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказал невролог Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России Тимур Григорьев.
Он также обратил внимание, что исследования распространенности мигрени у детей до 7 лет не представляются возможными, так как совсем юные пациенты не запоминают боль и прочие сопутствующие симптомы. Чаще всего мигрень проявляется у мальчиков в исследованной возрастной категории 7-14 лет. После 14-ти она чаще встречается у девочек.
«Обычно мигрень впервые возникает у подростков, это связано с гормональными изменениями. Провоцирующими факторами также является переутомление, нарушение режима сна, пропуск приемов пищи, нехватка жидкости в организме. Иногда мигренозная головная боль сопровождается рвотой и болью в животе. При появлении подобных симптомов следует проконсультироваться с неврологом», — отметил Григорьев.