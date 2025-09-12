Врачи спасли жизнь иностранному участнику ВЭФ

Приморские врачи спасли жизнь предпринимателю из Грузии, приехавшему на Восточный экономический форум, сообщает минздрав региона.

По данным ведомства, 69-летний мужчина, который прибыл во Владивосток в составе грузинской делегации на ВЭФ, перенес острую сердечно-сосудистую катастрофу прямо во время деловой встречи. Экстренную помощь ему оказали в Региональном сосудистом центре Приморской краевой клинической больницы №1.

Медики зафиксировали инфаркт миокарда и доставили пациента в рентген-операционную.

Пациент рассказал, что после подписания договора почувствовал, как сердце «словно сжало тисками». Однако благодаря врачам бизнесмен жив и здоров. По словам гражданин Грузии, его окружили вниманием и заботой, как родного.

Мужчина обратился за медпомощью в первые 30-40 минут после начала болевого синдрома, что позволило провести операцию максимально эффективно и снизить риск осложнений. Заведующий кардиологическим отделением Илья Фомин подчеркнул, что выявлены минимальные изменения в работе сердца, функция левого желудочка сохранена, прогноз – благоприятный.

Предприниматель из Грузии выразил глубокую благодарность врачам за спасенную жизнь.

3 сентября во Владивостоке стартовал юбилейный Восточный экономический форум.