В Монголии продолжают сражаться с бубонной чумой

Власти монгольского региона Ховд ввели временное ограничение на массовые мероприятия и перевели школы на дистанционное обучение в связи с подозрением на выявление случаев чумы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации региона.

"В поселении Булган нашего аймака выявили случаи заболевания с симптомами чумы. В связи с этим губернатор аймака распорядился ввести временное ограничение массовых мероприятий и перевести обучение в школах на дистанционный формат. Проводятся дезинфекция и профилактические работы для предотвращения вспышки чумы", - рассказали в местной администрации.

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям региона Хубсугул о том, что продлили запрет на передвижение граждан, въезд и выезд транспорта из поселений Мурэн и Цагаан-Уул, откуда поступил первый умерший от чумы житель. Ограничена работа рынков, торговых центров, общепита и продажа алкоголя.

По состоянию на 12 сентября под наблюдением медиков остаются 110 человек, контактировавших с тремя заболевшими чумой. По данным службы здравоохранения, в Монголии на август 2025 года зарегистрированы очаги бубонной чумы в 130 населенных пунктах 17 регионов. С 2014 по 2024 год были инфицированы 20 человек, 9 из них умерли.