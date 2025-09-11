У восьмилетнего мальчика диагностировали алкоголизм

У восьмилетнего ребенка в Новосибирской области диагностировали алкогольную зависимость, из-за чего поставили на учет и занялись его здоровьем. Об этом случае рассказала главный детский психиатр-нарколог Новосибирской области Нина Кошляк, ее слова приводит региональный минздрав.

Поводом для раскрытия этого случая стал Всероссийский день трезвости, который в стране отмечают 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.

"У нас есть несовершеннолетний, который был направлен к нам в 2024 году органами системы профилактики за потребление спиртсодержащей продукции. Ребенку в возрасте восьми лет был установлен наркологический диагноз", - говорит Кошляк.

Мальчик прошел стационарное лечение и сейчас находится на индивидуальном курсе психокоррекции, отмечает врач. Пить спиртное он перестал.

На фоне этого случая Кошляк напомнила, что у ребенка формирование зависимости от алкоголя происходит намного быстрее, чем у взрослого, и занимает от двух до трех лет. При этом чем моложе организм человека, тем губительнее на него влияет этанол.

Под удар сначала попадают клетки головного мозга, что чревато снижением умственных способностей подростка, а следом - сердце и сосуды, печень, репродуктивная система.

Проблема с употреблением алкоголя подростком заключается еще и в том, что у него нет навыка "уверенного отказа", и когда вокруг него все начинают пить, тот "соглашается за компанию".

"Он может выпить дозу алкоголя, равную дозе взрослого. У ребенка зачастую не наблюдается рвотного рефлекса на передозировку или быстрое угасание рефлекса, и он может выпить больше, что приведет к алкогольному отравлению", - говорит Кошляк.

При этом в целом статистика говорит о том, что уровень потребления алкоголя в России год к году снижается, а следом падают заболеваемость и смертность, связанные со злоупотреблением спиртным.

Сейчас в России от причин, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, ежегодно умирают до 50 тысяч человек. Большая часть из них - это люди трудоспособного возраста.