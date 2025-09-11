Хирурги установили пациентке с травмой позвоночника «космический аппарат»

В Губкинском врачи впервые использовали гало-аппарат, чтобы помочь женщине с переломом шейного отдела позвоночника. Такой метод позволяет зафиксировать поврежденный отдел.

Гало переводится как ореол, нимб, окружать ореолом. Аппарат с таким названием применяют для сращивания позвонков.

Операцию выполняли травматолог из Губкинского Даниил Валиев и заведующий отделением травматологии и ортопедии Салехардской больницы Евгений Забара.

Отмечается, что такую операцию в ЯНАО до этого не проводили.