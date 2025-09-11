Автошколам придется лучше обучать водителей навыкам первой помощи

В Госдуме планируют установить контроль над тем, как автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. Об этом ТАСС сообщил первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

© Газета.Ru

Депутат отметил, что обучение первой помощи входит в стандарт обучения водителей автотранспорта. Сейчас Госдума совместно с МЧС и МВД разрабатывают вариант, при котором ГИБДД будет осуществлять контроль над обучением в фото- либо видеоформате. Такая инициатива будет оформлена в виде законопроекта или подзаконного акта.

Башанкаев подчеркнул, что во многих автошколах либо не уделяют должного внимания обучению первой помощи, либо вовсе не проводят такие занятия. Между тем правильное оказание первой помощи поможет спасти в стране не менее 140-150 тысяч жизней в год.

28 февраля стало известно, что в Госдуму внесен законопроект от правительства РФ, призванный повысить качество подготовки водителей. В частности, он предполагает создание открытого онлайн-ресурса, где будут публиковаться данные об автошколах, включая отзывы обучавшихся, обеспечивая гражданам доступ к объективной информации при выборе заведения.