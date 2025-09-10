Врачи спасли и выходили девочку весом 920 граммов

Врачи перинатального центра при Александро-Мариинской областной клинической больнице в Астрахани спали и выходили девочку, родившуюся с весом 920 граммов. Информация о выписке ребенка домой появилась на официальной странице центра во «ВКонтакте».

В центре рассказали, что младенце появился на свет на 31-й неделе беременности. Медики назвали выписку большой победой команды специалистов и самой девочки, которая не сдалась и «с каждым днем набирала силы».

«Мы желаем маме и дочке здоровья, радости, спокойных ночей и самых счастливых моментов рядом друг с другом», — написали сотрудники больницы.

До этого врачи Клинического перинатального центра в Саратове спасли и выходили девочку, которая родилась с критически низким весом — 480 граммов. Ребенок появился на свет на 26-й неделе беременности в результате экстренного кесарева сечения.