Хирурги пересадили нерв в травмированной руке бойца СВО

Врачи Удмуртии вернули чувствительность травмированной руки бойца СВО. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

В зоне боевых действий мужчина получил огнестрельное осколочное ранение, из-за которого у него сильно заболела, ослабла и начала неметь левая рука. На передовой и в военном госпитале ему оказали первую помощь, а затем бойца направили в гражданскую больницу.

Обследование показало, что у пациента задет нерв. В нейрохирургическом отделении 1 РКБ Удмуртии хирурги решили провести операцию по пересадке нерва.

Сначала врачи провели забор икроножного нерва пациента, чтобы использовать его в качестве донорского материала.

«На втором этапе были выполнены невролиз (хирургическое освобождение поврежденного срединного нерва предплечья от сдавливающих тканей) и микрохирургическая пластика его ствола с трансплантацией участка икроножного нерва», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением 1 РКБ Игорь Воробьев.

Теперь мужчина проходит реабилитацию. У него восстанавливается чувствительность и двигательные функции руки.