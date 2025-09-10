Актриса с параличом лица рассказала о неожиданной причине ее состояния

Актриса и модель Саванна Марес-Седильо рассказала, что у нее внезапно парализовало половину лица. Неожиданную причину своего состояния она назвала журналу People.

По словам молодой женщины, когда она увидела свое отражение в зеркале, то решила, что перенесла инсульт. Она немедленно отправилась в больницу, где ей провели обследование. Оказалось, что причиной отсутствия подвижности стало не кровоизлияние в мозг, а паралич Белла.

Марес-Седильо отметила, что не существует диагностических тестов, подтверждающих эту патологию. Как объяснила ей врач, вероятнее всего основным фактором развития паралича стал стресс. Он спровоцировал двусторонне воспаление уха, которое могло перейти на нерв и привести к заметным последствиям и неподвижности лица.

Женщина добавила, что в качестве лечения ей прописали два вида антибиотиков, стероидный препарат и курс физиотерапии. Для полного восстановления понадобится несколько месяцев.

